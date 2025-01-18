انت الأن تتابع خبر تغيير المهنة من طالب إلى خريج: منصة أبشر توضح الشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منصة أبشر أحد أهم المنصات الخدمية التي أطلقتها الحكومة السعودية،وهي تتبع وزارة الداخلية السعودية،وتقدم عدد كبير من الخدمات الحكومية،ومن هذه الخدمات التي تقدمها منصة أبشر هي تغيير مهنة البطاقة من طالب إلى خريج،حيث أصبح من السهل تنفيذ هذه الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب الأحوال المدنية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.

كيفية تغيير المهنة من طالب إلى خريج

يمكن تغيير المهنة من طالب إلى خريج من خلال إتباع الخطوات التالية:-

١- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا.

٢- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور.

٣- بعد ذلك يتم الضغط على زر خدماتي.

٤- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد وتحديد الخدمة المطلوبة وهي خدمات السجل المدني.

٥- إذا كانت الشهادة خارج المملكة يجب توثيقها رسمياً من وزارة التعليم ثم بعد ذلك تقديم طلب خاص للمراجعة.

شروط تغيير المهنة من طالب إلى خريج

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من أجل تغيير المهنة من طالب إلى خريج وهي كالآتي:-

١- يجب وجود حساب مفعل على منصة أبشر الإلكترونية.

٢- يجب توافر جميع الأوراق الرسمية التي تثبت حصول الطالب على الشهادة.

٣- يجب إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة من طالب إلى خريج

هناك بعض الأوراق التي يجب تقديمها بتغيير المهنة من طالب إلى خريج وهي كالآتي:-