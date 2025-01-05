نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة الأمطار بدأت الليلة.. استهلت تأثيرها على المناطق الشمالية وتمتد لـ 7 مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن جولة الأمطار التي بدأت الليلة وتستمر حتى الأربعاء القادم، قد استهلت تأثيرها على المناطق الشمالية.

وأوضح القحطاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X»، اليوم الأحد، أن تأثير الأمطار سيمتد تدريجيًا إلى القصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومنطقتَي المدينة المنورة ومكة المكرمة وسواحلهما.