نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية: 45 % ارتفاع بأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات النوعية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الريادة التنموية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل مواعيدها المحددة.

وفي خطوة تعكس تحسين مستويات المعيشة، ارتفعت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45% خلال 5 سنوات، ما يجسد تقديرًا متزايدًا للكفاءات الوطنية وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.