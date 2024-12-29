انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يسجل معدلات مستقرة أمام العملات في تعاملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت تعاملات اليوم في سوق العملات في السعودية باستقرار كبير في سعر الريال السعودي أمام العملات،ويمر الريال بفترة جيدة من الاستقرار في سوق الصرف،وحتي وإن تغيرت بعض الأسعار،فإنها لم تؤثر بالكثير على الحالة العامة في سوق صرف العملات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩١٥٣٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٦٤٥

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧٠٧٠٣ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٣٣٢٨٨ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٨٩٦ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٣٨٣. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٢٤١ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٠.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧١٥٣. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٦٨٤. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٢٦٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.١٨٧٧٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٥٧٣ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٠٣١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٦٢٣٤. ريال سعودي.