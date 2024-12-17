انت الأن تتابع خبر عروض مذهلة من هايبر بنده السعودية: خصومات ضخمة على المنتجات الغذائية المجمدة هذا الأسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم أسواق هايبر بنده في المملكة العربية السعودية فرصة مثالية للتسوق خلال الفترة الحالية، مع مجموعة من العروض المميزة على المنتجات الغذائية المجمدة. انطلقت هذه العروض المذهلة في 11 ديسمبر 2024، وستستمر حتى 17 ديسمبر 2024، مما يتيح للعملاء فرصة كبيرة للاستفادة من تخفيضات تصل إلى نسبة عالية على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية.

أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية المجمدة

دجاج برديكس مجمد (10 × 1 كجم): 149.95 ريال سعودي بدلاً من 170.95 ريال سعودي.

دجاج الوطنية مجمد (10 × 800 جرام): 149.95 ريال سعودي بدلاً من 174.95 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد (10 × 900 جرام): 149.95 ريال سعودي بدلاً من 193.95 ريال سعودي.

روبيان سوبر جامبو بالذيل (400 جرام): 34.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال سعودي.

براتا السنبلة مجمد (2 × 400 جرام): 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال سعودي.

فيليه سمك أبيض مجمد (1 كجم): 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

خضار داري مجمد (400 جرام × 2): 7.95 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال سعودي.

ملوخية / سبانخ داري مجمد (400 جرام × 3): 11.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال سعودي.

بامية اكسترا داري مجمد (400 جرام × 2): 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية رضوي مجمدة (2.5 كجم): 56.95 ريال سعودي بدلاً من 85.95 ريال سعودي.

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