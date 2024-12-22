مسلسل "برغم القانون" يتصدر قائمة الأكثر رواجًا في 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2024 تنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية، خلال السباق الرمضاني، وخارج السباق الرمضاني، وكان من ضمن هذه الأعمال، مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي وكوكبة من نجوم الوسط الفني، والذي بدأ عرضه في 15 سبتمبر الماضي، على منصة "واتش ات" وشاشة قنوات "ON”.

برغم القانون

وحقق "برغم القانون" نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، لذا تصدر قائمة الأكثر رواجًا خلال عام 2024، والسبب في ذلك هو جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث شهدت الحلقات تطورًا سريعًا ومليئًا بالأحداث المشوقة والمثيرة.

ولم يقتصر العمل على هذا النجاح فقط، بل نال كثير من أبطال العمل على إشادات واسعة من الجمهور على أدائهم المميز في العديد من مشاهد العمل ومن أبرزهم: إيمان العاصي، محمد محمود عبدالعزيز، هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، رحاب الجمل.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.