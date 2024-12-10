انت الأن تتابع خبر خطوات تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن في السعودية لعام 2025 مع شرح لجميع الحالات المقبولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أجل ضمان استمرار حصولهم على المساعدات المالية من البرنامج يحرص العديد من المواطنين على تقديم اعتراض حساب المواطن، حيث أنه بالنسبة للعديد من المستفيدين يعد تقديم اعتراض على نتائج الأهلية خطوة إلزامية في شهر ديسمبر 2024، تعرف معنا الآن على الخطوات البسيطة التي سوف تُمكنك من فعل ذلك بكل سهولة.

تقديم اعتراض حساب المواطن

أصدرت وزارة الموارد البشرية نتائج الأهلية للدورة 81 وذلك لضمان حصولهم على الدفعة الجديدة حيث تم تشجيع جميع المستفيدين على تأكيد أهليتهم باستخدام البوابة الإلكترونية، لذلك يجب على المواطن التأكد من استيفائه الكامل لجميع المتطلبات قبل تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية حيث انه قد يتم رفض طلبه إذا لم يتم استيفاء أي من المتطلبات.

كما يمكن تلخيص الإجراءات البسيطة لتقديم الاعتراض على النحو التالي لذلك تابع معنا:

أولاً قم بالدخول على حساب المواطن من هنا.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمتقدم للوصول إلى حساب المواطن.

حدد أيقونة نتائج الأهلية.

بعد ذلك للحصول على الدفعة الجديدة من مساعدة حساب المواطن انقر فوق أيقونة أسباب عدم الأهلية واكتشف أسباب الرفض.

حدد خيار تقديم اعتراض على الأهلية.

بعد ذلك أدخل جميع بياناتك الشخصية بدقة.

أرفق المستندات اللازمة التي تثبت أهليتك للحصول على حساب المواطن.

اضغط على رمز الارسال.

ما هي شروط الاستفادة من دعم حساب المواطن

قد تم وضع الشروط التالية لمواطني المملكة العربية السعودية لتلقي المساعدة بعد تقديم طلبهم: