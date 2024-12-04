نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد جواز السفر السعودي 2025 عبر أبشر.. الخطوات والشروط والرسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إمكانية تجديد جواز السفر السعودي 2025 إلكترونيًا عبر منصة أبشر، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن جهود المملكة لتسهيل المعاملات الحكومية إلكترونيًا. تم تحديد الرسوم بناءً على مدة التجديد، إلى جانب مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتجنب رفض الطلب.

فيما يلي نقدم خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بالإضافة إلى توضيح شروط ورسوم تجديد جواز السفر السعودي.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 عبر منصة أبشر

لتجديد جواز السفر إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية:

قم بزيارة الموقع الرسمي absher.sa.

تسجيل الدخول:

أدخل بيانات تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)، ثم أدخل رمز التحقق المرسل على الجوال.

اختيار الخدمات الإلكترونية:

من القائمة الرئيسية، اختر الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة تجديد جواز السفر:

حدد خيار "تجديد جواز السفر" من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة:

قم بملء استمارة التجديد عبر إدخال البيانات المطلوبة، مثل المدة المراد تجديدها (5 سنوات أو 10 سنوات).

تحديد مكان الاستلام:

اختر موقع استلام الجواز (إدارة الجوازات أو البريد السعودي).

الموافقة على الشروط:

قم بقراءة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بتجديد الجواز.

تأكيد الطلب:

اضغط على زر "تأكيد"، ثم اطبع الطلب واحتفظ به لاستخدامه عند استلام الجواز.

شروط تجديد جواز السفر السعودي 2025

لتجديد جواز السفر عبر منصة أبشر، يجب استيفاء الشروط التالية:

الجواز الحالي:

يجب أن يكون الجواز الحالي منتهي الصلاحية أو قارب على الانتهاء.

العمر:

التجديد لمدة 10 سنوات يتطلب أن يكون عمر المواطن 21 عامًا أو أكثر.

المواطنون تحت سن 21 عامًا يمكنهم التجديد لمدة 5 سنوات فقط.

الهوية الوطنية:

يشترط أن يكون المواطن حاملًا لبطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

سداد المخالفات المرورية:

يجب تسديد جميع المخالفات المرورية قبل تقديم طلب التجديد.

صحة البيانات:

إدخال جميع البيانات بدقة على المنصة، وتقديم صورة شخصية حديثة وبصمة للمواطن.

رسوم التجديد:

يجب دفع رسوم التجديد المحددة.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي 2025

300 ريال سعودي لتجديد الجواز لمدة 5 سنوات.

600 ريال سعودي لتجديد الجواز لمدة 10 سنوات (فقط لمن تجاوزوا 21 عامًا).

أهمية الخدمة الإلكترونية

يُعد تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر أبشر خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي بالمملكة، حيث توفر الوقت والجهد، وتتيح إجراء المعاملات بسهولة ودقة، مع ضمان تحديث البيانات الشخصية وتجنب الأخطاء.