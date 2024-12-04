نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطفال أقل من 6 سنوات مجانًا".. أسعار تذاكر مترو الرياض 1446 وكيفية الحجز للقطار الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزايد البحث من قبل المواطنين في المملكة عن أسعار تذاكر مترو الرياض 1446 بعد إطلاق القطار الجديد، الذي يهدف إلى تخفيف الزحام اليومي وتقديم خدمات نقل مريحة وحديثة. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن آليات جديدة لحجز التذاكر، بما في ذلك إمكانية الحجز أونلاين عبر منصات متعددة، مما لاقى استحسانًا كبيرًا من المستخدمين.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أسعار تذاكر مترو الرياض 1446 بالتفصيل، إلى جانب توضيح كيفية الحجز خطوة بخطوة.

أسعار تذاكر مترو الرياض 1446

جاءت أسعار تذاكر القطار الجديد في الرياض التي أعلنت عنها الهيئة الملكية على النحو التالي:

الأطفال الأقل من 6 سنوات: الركوب مجانًا دون رسوم. تذكرة لمدة ساعتين: 4 ريالات سعودية. تذكرة لمدة 3 أيام: 20 ريالًا سعوديًا. تذكرة لمدة 7 أيام: 40 ريالًا سعوديًا. تذكرة لمدة 30 يومًا (شهر كامل): 140 ريالًا سعوديًا.

كيفية حجز تذاكر مترو الرياض الجديد 1446

وفرت الهيئة الملكية بالرياض خيارات متعددة للحجز والدفع، لتسهيل استخدام القطار الجديد، وتشمل هذه الخيارات:

بطاقة درب:

تعد بطاقة درب من الوسائل الأكثر استخدامًا، حيث يمكن شحنها واستخدامها بسهولة عند الدخول والخروج من المترو.

تطبيق حافلات الرياض:

يمكن حجز التذاكر وإدارتها بكل سهولة من خلال تطبيق حافلات الرياض المتوفر على الهواتف الذكية.

تقنية NFC:

يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام تقنية NFC، التي توفر وسيلة سلسة وآمنة للدفع أثناء العبور من بوابات المترو.

بطاقات مدى (الخصم المباشر):

يدعم النظام استخدام بطاقات مدى للدفع المباشر، ما يتيح مزيدًا من المرونة للمستخدمين.

موقع حافلات الرياض:

يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحافلات الرياض بكل سهولة.

أهمية مترو الرياض الجديد

تمثل شبكة مترو الرياض الجديدة نقلة نوعية في قطاع النقل بالمملكة، حيث تسهم في تقليل الزحام المروري، توفير الوقت، وتحسين تجربة النقل العام. إلى جانب ذلك، تُعد الأسعار المقدمة تنافسية ومناسبة لجميع الفئات.