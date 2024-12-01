انت الأن تتابع خبر مستوي مميز في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم الأحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مستوى مميز وثابت يقدمه الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في هذه الفترة،وعلى الرغم من بعض المشكلات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط هذه الفترة،إلا أن الريال السعودي يظل متماسك بقوة أمام كافة العملات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الاحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩٧٤٤٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٦٩٦

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧٧٦٥٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٤٤٧٩٢ ريال سعودي.سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٢٢٦ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٥٧٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٤٩٩ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٠.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٦١٠. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٨٣٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٦٣٣ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٢١٠١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٦٥٨٨ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٨١٤ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٦٨٨٩. ريال سعودي.