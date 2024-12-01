انت الأن تتابع خبر بطاقة حمراء مفاجئة تصدم الهلال.. وتسلل حمدالله يثير الجدل في الشارع الرياضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مباراة الهلال والشباب في دوري روشن توترا كبيرا على الصعيدين التحكيمي والفني، حيث أثار إلغاء هدف الشباب الثاني وتعرض الهلال لبطاقة حمراء موجة من الجدل في الشارع الرياضي السعودي. هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على مجريات اللقاء، مما جعل المباراة واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الجولة.

شهد الشارع الرياضي السعودي موجة من الجدل بعد إلغاء هدف ثاني للشباب في مرمى الهلال خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري روشن.

في بداية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة تسللا ضد مهاجم الشباب، عبدالرزاق حمدالله، مما أدى إلى إلغاء هدف كان قد سجله لصالح فريقه في الدقيقة 22، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR). هذا القرار أثار الكثير من النقاش بين الجماهير، خاصة أن البعض اعتبره مثيرا للشكوك.

في ذات الوقت، تعرض نادي الهلال لضربة قوية في الدقيقة 44 من الشوط الأول، حيث تم طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بعد تدخل قوي ضد أحد لاعبي الشباب، مما ترك الزعيم يلعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، في موقف صعب للغاية.

تأثرت مجريات المباراة بهذا الطرد، في وقت كان الهلال في أمس الحاجة إلى الفوز لملاحقة الاتحاد في صدارة الترتيب. وكان حمدالله قد سجل هدفًا للهلال في الدقيقة السادسة من المباراة، قبل أن يرد سافيتش بالتعادل في الدقيقة 14، لتظل المباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.