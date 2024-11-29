نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني للبنين والبنات عبر بوابة "قبولي" adm.tvtc.gov.sa وموعد التسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محركات البحث في الفترة الحالية ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين يعتزمون التقديم على الكلية التقنية في السعودية للعام الدراسي 1446 الترم الثاني، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالكلية التقنية في جميع التخصصات للبنين والبنات، مما يتيح للطلاب فرصة رائعة لتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية من خلال الدراسة في أحد أكبر وأهم المراكز التعليمية في المملكة.

كيفية التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني

يتم التقديم على الكلية التقنية إلكترونيًا عبر بوابة قبولي، التي تعد المنصة الرسمية لتسجيل الطلاب في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية. وإليك خطوات التقديم بالتفصيل:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني:

أول خطوة هي زيارة الموقع الرسمي لبوابة قبولي من خلال رابط بوابة قبولي.

تسجيل الدخول:

بعد فتح الموقع، قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على المنصة.

إنشاء حساب جديد (إذا كنت مستخدمًا جديدًا):

إذا كنت غير مسجل مسبقًا، قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد، ثم تابع باقي الخطوات لإتمام عملية التسجيل.

اختيار البرنامج التدريبي:

بعد دخولك إلى حسابك، ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية حيث يجب عليك اختيار البرنامج التدريبي الذي ترغب في التقديم له، مثل الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية.

إدخال البيانات الشخصية:

في هذه الخطوة، عليك إدخال بياناتك الشخصية بدقة، مثل اسمك، رقم الهوية الوطنية، ومعلومات التعليم السابقة.

إرفاق المستندات المطلوبة:

قم برفع الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة مثل الهوية الوطنية وشهادة الثانوية العامة، تأكد من أن الملفات واضحة وقابلة للتحميل.

مراجعة البيانات وتقديم الطلب:

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، قم بمراجعة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها ثم اضغط على زر تقديم الطلب لإرسال طلبك بشكل رسمي.

مواعيد التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني

لبنين:

يبدأ التقديم للبنين في الكلية التقنية 1446 الترم الثاني اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر 2024 ولمدة 4 أيام، بحيث ينتهي التقديم في 27 نوفمبر 2024.

لبنات:

يبدأ التقديم للبنات في الكلية التقنية 1446 الترم الثاني اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر 2024 ولمدة 4 أيام، وينتهي التقديم في 28 نوفمبر 2024.

الدبلومات المسائية للبنين والبنات:

ويبدأ التقديم للدبلومات المسائية للبنين والبنات اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2024 ولمدة 4 أيام.

أهم مميزات التقديم على الكلية التقنية

فيما تعد الكلية التقنية واحدة من أهم مؤسسات التعليم الفني في المملكة، حيث تقدم مجموعة من المميزات التي تجعلها وجهة مثالية للطلاب الراغبين في تطوير مهاراتهم التقنية:

التدريب المهني المتخصص: تتيح الكلية للطلاب الحصول على تدريب مهني متخصص في مجالات متنوعة، مما يمكنهم من اكتساب مهارات عملية مباشرة في سوق العمل.

توفير فرص العمل: من خلال التعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات، تقدم الكلية فرصًا كبيرة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بشكل مباشر.

البرامج التدريبية المتنوعة: تتنوع البرامج التدريبية المتاحة في الكلية التقنية، مما يتيح للطلاب اختيار التخصص الذي يتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية.

شهادات معترف بها دوليًا: شهادات الكلية التقنية معترف بها على مستوى المملكة وفي العديد من الدول، مما يفتح أمام الخريجين العديد من الفرص في مجالات العمل المختلفة.

نصائح للمتقدمين

التأكد من استكمال جميع المستندات: قبل تقديم الطلب، تأكد من أنك قد قمت بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح لضمان قبول طلبك.

المراجعة الدقيقة للبيانات: تأكد من أن جميع المعلومات المدخلة صحيحة ودقيقة، حيث قد يتم رفض الطلبات التي تحتوي على أخطاء.

التحضير للمرحلة القادمة: بمجرد تقديم الطلب، يفضل الاستعداد للمرحلة التالية، مثل مقابلات القبول أو اختبارات الكفاءة إذا كانت هناك أي متطلبات إضافية.

التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني يعد خطوة هامة نحو تطوير المهارات التقنية والمهنية للطلاب في المملكة العربية السعودية، مما يسهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل. عبر بوابة قبولي الإلكترونية، يمكن للطلاب التقديم بكل سهولة ويسر من خلال خطوات واضحة ومحددة. لذلك، ننصح جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التقنية بالمسارعة في التقديم ضمن المواعيد المحددة لتأمين فرصة لهم في هذا البرنامج المتميز.