انت الأن تتابع خبر بشرى سارة لاول مرة .. خادم الحرمين يعلن عن استفاضة 1000 معتمر بشكل مجاني من 66 دولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة جديدة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ساميا باستضافة 1000 معتمر من 66 دولة ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" للعام الجاري 1446.

وستتم استضافة المعتمرين على أربعة مجموعات خلال العام، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي يرأسها الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتيسير أداء مناسك العمرة للمسلمين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف البرنامج إلى استضافة المعتمرين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، بداية من تأمين إقامتهم وتنقلاتهم وحتى تمكينهم من زيارة المعالم الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتضمن البرنامج لقاءات مع أئمة الحرمين الشريفين وعلماء المملكة.

الشكر والتقدير من وزير الشؤون الإسلامية

في تعليقه على هذه المبادرة الملكية، أعرب الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السعودية الراسخ في تسهيل أداء مناسك العمرة للمسلمين، خاصةً لأولئك الذين قد يواجهون صعوبات في التكاليف أو التنظيمات. وأضاف آل الشيخ أن هذا الأمر الملكي يمثل عناية خاصة من القيادة السعودية بالإسلام والمسلمين، ويعكس جهود المملكة المستمرة في دعم الشعوب الإسلامية حول العالم.

أهمية برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

منذ إطلاقه، أصبح برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" واحدًا من أبرز المبادرات التي تعكس التزام المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم. البرنامج يستهدف سنويًا استضافة آلاف المعتمرين، من بينهم علماء ومفكرون وشخصيات مؤثرة في العالم الإسلامي، كما يشمل أيضًا فئات أخرى من المسلمين الذين يقدمون إسهامات ملموسة في مجتمعاتهم. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن مواطنون من أكثر من 140 دولة.

مستفيدو البرنامج