نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اكتشاف كائن غريب".. رصد نوع نادر من الزواحف في صحراء السعودية وما سر اللون الأزرق؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر البيئة الصحراوية من أبرز الأماكن التي تحتوي على العديد من الكائنات الحية سواء على سطح الأرض أو تحتها، وعلى الرغم من أن الإنسان قد يرى معظم هذه الكائنات، إلا أن هناك بعض الأنواع التي تفضل الاختباء بعيدًا عن الأنظار. ومن بين هذه الكائنات، تبرز الزواحف كأحد أكثر الأنواع انتشارًا في الصحاري، خصوصًا في المملكة العربية السعودية التي تضم مناطق صحراوية شاسعة. ومع التطور البيولوجي، أصبح من الصعب العثور على بعض الكائنات الحية، مما دفع العديد من الدول والمنظمات العالمية إلى إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على هذه الأنواع.

رصد نوع نادر من الزواحف

تم مؤخرًا التقاط صورة لأحد الزواحف في المنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية، يُعرف باسم "قاضي الجبل الرملي" أو Sand Agama بالإنجليزية. يتميز هذا الكائن بمظهره الجذاب الذي يغطّي جسده باللون الأزرق، وقد تم رصده في منطقة جنوب عرعر. يعود سبب وجوده في هذه المنطقة إلى تكيفه مع البيئة المحيطة، حيث تتوافر النباتات الطبيعية والمناطق المحمية التي تلائمه.

ما سبب اللون الأزرق في "قاضي الجبل الرملي"؟

حسب الخبراء، فإن اللون الأزرق يظهر فقط في الذكور من هذه الزواحف، حيث يساعد في جذب الإناث خلال موسم التزاوج. يغطّي اللون الأزرق رأس الذكر وجوانب جسده، في حين لا يظهر لدى الإناث. تفضل هذه الزواحف العيش في بيئات معتدلة، وتعد من الأنواع التي تحب تسلق الهضاب والشجيرات.

دور الزواحف في البيئة

تسعى العديد من الدول مؤخرًا للحفاظ على هذه الأنواع من الكائنات الحية، إذ أن اختفاءها قد يؤثر سلبًا على التوازن البيئي. وتلعب الزواحف دورًا مهمًا في السلسلة الغذائية، حيث تتغذى على الحشرات واللافقاريات، تمامًا كما هو الحال مع معظم الزواحف في بيئاتها الطبيعية.