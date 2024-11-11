انت الأن تتابع خبر قرار مفاجئ من السعودية: شرط جديد لعبور جسر الملك فهد يغير كل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتسهيل عمليات عبور جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين، أطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخرًا مجموعة من الخدمات الجديدة التي تتيح للمستخدمين إجراء الدفع الإلكتروني بسهولة وسرعة.

وقد تم الإعلان عن هذه الخدمات عبر الحساب الرسمي للمؤسسة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث تركز الجهود على تحسين تجربة العبور من خلال البوابات الإلكترونية، مما يساعد في تقليل الوقت والجهد المبذول عند العبور.

خطوات تفعيل خدمة "يسر"

من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تم تفعيلها مؤخرًا هي خدمة "يسر"، وهي خدمة تسهل دفع رسوم عبور الجسر بشكل سريع وآمن. خدمة "يسر" تعتمد على الدفع الإلكتروني لمرة واحدة فقط، حيث يتم تفعيلها بسهولة من خلال خطوات بسيطة:

التفعيل عبر الدفع الإلكتروني: لا حاجة للتسجيل المسبق في تطبيق "جسر". بمجرد إجراء الدفع الإلكتروني، يتم تفعيل الخدمة بشكل مباشر.

استخدام الباركود لعبور الجسر: بمجرد تفعيل الخدمة، يُطلب من السائق استخدام الباركود المخصص له للعبور السريع عبر الجسر.

أهم خدمات تطبيق "جسر"

تطبيق "جسر" يقدم مجموعة من الخدمات المتطورة التي تسهل إجراءات الدفع، مما يضمن عبور المركبات بأسرع وقت ممكن. من أبرز هذه الخدمات:

خدمة "برق": وهي خدمة متقدمة تعتمد على التعرف التلقائي على رقم اللوحة، مما يسمح للسيارة بالمرور عبر الجسر دون الحاجة للتوقف أو التعامل مع موظف في البوابة. يتم سداد الرسوم مباشرة عبر المحفظة الرقمية للعميل.

تطبيق "جسر": يمكن تحميل تطبيق "جسر" على هواتف آيفون وأندرويد عبر المتاجر الإلكترونية الخاصة بكل نظام. من خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الخدمات ودفع الرسوم بكل سهولة.

الوثائق المطلوبة لعبور جسر الملك فهد

لضمان مرور السيارات بسلاسة عبر جسر الملك فهد، يجب توفر بعض الوثائق الأساسية التي تتيح التحقق من صحة بيانات السيارة. وتشمل هذه الوثائق: