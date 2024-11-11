انت الأن تتابع خبر حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن: ما معناها وكيف تؤثر على مستفيديك؟ اليك الرد الرسمي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أوضح برنامج حساب المواطن مؤخرًا معنى حالة الاعتراض "منتهية" التي قد تظهر في حسابات المستفيدين، مما أثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كان هذا يعني قبول الاعتراض أم لا. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل الخاصة بتفسير هذه الحالة وكيفية تأثيرها على صرف الدعم، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن إيداع الدعم لشهر نوفمبر والدعم الإضافي للمستفيدين.
حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن
- أوضح برنامج حساب المواطن أن حالة الاعتراض "منتهية" تعني أنه تم الموافقة على الاعتراض المقدم من المستفيد، وبالتالي تم قبول التعديل أو التحديث الذي تم طلبه.
- وأشار البرنامج إلى أنه في حال تمّت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر، فإن دراسة الأهلية ستتم في دورة الأهلية الخاصة بشهر ديسمبر 2024. وفي هذه الحالة، سيتم إخطار المستفيد باستيفائه شروط الأهلية من خلال تحديثات الأهلية التي ستظهر له في حسابه.
- كما أعلن حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر 2024، بما في ذلك الدعم الإضافي للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم واستوفوا جميع الشروط. وأكد البرنامج أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم (الأحد)، ويمكن للمستفيدين معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق حساب المواطن الإلكتروني.
- بهذا الشكل، يضمن البرنامج وصول الدعم إلى المستحقين بشكل دوري ومنظم، ويتيح لهم متابعة تفاصيل الدعم والاستحقاق بسهولة عبر المنصة.