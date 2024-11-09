نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزارة الموارد البشرية توضح موعد نزول حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024 وقيمة الدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويأتي هذا الدعم ضمن جهود المملكة لتحقيق رفاهية أكبر للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد نزول حساب المواطن للدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024، إلى جانب توضيح أسباب توقف الدعم لبعض المستفيدين، وكذلك قيمة الدعم التي يحصل عليها كل فرد حسب فئته العمرية.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدفعة 84 من حساب المواطن سيكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، حيث سيتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تطبيق أي زيادات في الرواتب لهذه الدفعة، وأنه في حال صدور قرارات جديدة بخصوص الزيادة أو التعديلات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي الالتزام بتاريخ محدد لصرف حساب المواطن بشكل شهري ليسهل على المستفيدين ترتيب أمورهم المالية، ويعد يوم 10 من كل شهر ميلادي الموعد الثابت للصرف، إلا إذا تزامن مع عطلة رسمية، حيث قد يتم تأجيل أو تقديم موعد الصرف حسب الحالة.

أسباب توقف دعم حساب المواطن لبعض المستفيدين

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية، الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف دعم حساب المواطن لبعض المستفيدين. وتهدف هذه الشروط والإجراءات إلى ضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين وتجنب أي إساءة في استخدام الدعم. فيما يلي الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف الدعم:

عدم تحديث البيانات: يعد تحديث المعلومات الشخصية في المواعيد المحددة من الشروط الأساسية لاستمرار صرف الدعم. فإذا لم يقم المستفيد بتحديث بياناته قد يتم تعليق الدعم حتى يتم التحديث.

تقديم معلومات غير صحيحة: قد يؤدي تقديم معلومات خاطئة أو مزورة، سواء عن الدخل أو عدد أفراد الأسرة، إلى إيقاف الدعم، إذ تسعى الوزارة لضمان نزاهة البرنامج واستفادة المستحقين الفعليين.

الإقامة خارج المملكة لأكثر من 3 أشهر: يشترط البرنامج على المستفيد أن يكون مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم، ويتم تعليق الدعم عن المستفيدين الذين يقيمون خارج البلاد لأكثر من 90 يومًا متواصلة.

تجاوز الحد الأقصى للدخل: يُحدد البرنامج حدًا أقصى لدخل الأسرة المؤهلة للحصول على الدعم، وفي حال تجاوز دخل المستفيد الحد المسموح به، يتم إيقاف الدعم.

قيمة دعم حساب المواطن لعام 1446

في ذات السياق؛ أعلنت وزارة الموارد البشرية، قيمة الدعم المالي التي يحصل عليها المستفيدون من برنامج حساب المواطن لعام 1446، ويتم تحديد الدعم بناءً على التركيبة الأسرية وعدد الأفراد، وجاءت قيمة الدعم على النحو التالي:

العائل الرئيسي: يحصل على مبلغ 720 ريال سعودي كدعم شهري.

الفرد التابع تحت سن 18 عامًا: يحصل على دعم بقيمة 215 ريال سعودي.

الفرد التابع فوق سن 18 عامًا: يتم تخصيص مبلغ 360 ريال سعودي.

وتأتي هذه القيم وفقًا لآلية البرنامج التي تعتمد على عدد أفراد الأسرة وحالة كل فرد، حيث يتم توفير الدعم لضمان توفير مستوى معيشة مناسب للأسر المستحقة.

كيفية الاستعلام عن نتائج حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024

كما تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين الاستعلام عن حالة صرف دعم حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، ويمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية للتأكد من إيداع الدفعة المستحقة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن: عبر الرابط portal.ca.gov.sa.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

اختيار "تفاصيل الدفعة" من القائمة الرئيسية للموقع.

عرض تفاصيل الدفعة: بعد الدخول على الصفحة، ستظهر تفاصيل المبلغ المستحق وتاريخ الإيداع.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

فيما حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن، وتشمل:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، مع بعض الاستثناءات مثل أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي، وحاملي بطاقات التنقل.

الحد الأدنى للعمر: يجب أن يكون المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

الالتزام بالتحديث الدوري للبيانات: يتعين على المستفيدين تحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير يؤثر على شروط الأهلية.

عدم امتلاك أصول ثابتة أو عقارات: يشترط ألا يمتلك المتقدم عقارات أو أصولًا مسجلة باسمه لضمان حصول الفئات الأكثر حاجة على الدعم.

عدم تجاوز حد الدخل الشهري المسموح: يحدد البرنامج حدًا أقصى للدخل الشهري، وفي حال تجاوزه لا يتم استحقاق الدعم.

أهمية برنامج حساب المواطن للمستفيدين

ويشكل برنامج حساب المواطن جزءًا هامًا من منظومة الدعم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الدعم المالي بشكل منتظم لمساعدة الأسر السعودية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي، ويأتي البرنامج كجزء من جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ما يجب على المستفيدين معرفته لضمان استمرارية الدعم

ولضمان استمرار الدعم الشهري دون انقطاع، على المستفيدين مراعاة النقاط التالية:

الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري: من الضروري إجراء تحديثات دورية للبيانات لضمان استمرار الاستفادة من الدعم.

التأكد من صحة البيانات المقدمة: تجنب تقديم معلومات غير دقيقة أو مزورة، حيث يؤدي ذلك إلى إيقاف الدعم.

الإقامة الدائمة في المملكة: يجب التأكد من عدم مغادرة المملكة لفترة تتجاوز 90 يومًا للحفاظ على استحقاق الدعم.

دور وزارة الموارد البشرية في ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجهود مستمرة لضمان وصول دعم حساب المواطن إلى المستحقين الفعليين، وتطبيق الشروط بصرامة لضمان نزاهة البرنامج، وتحرص على تحديث القواعد والإجراءات بانتظام وتوفير الدعم المالي للأسر التي تحتاجه بفعالية.