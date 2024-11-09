نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أنباء عن توقف الدعم الإضافي لحساب المواطن وزيادة معاش العائل بمقدار 1000 ريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر، ترددت أخبار حول توقف الدعم الإضافي المؤقت، مع تعويض المستفيدين بزيادة 1000 ريال في معاش العائل اعتبارًا من ديسمبر المقبل. وأوضح البرنامج تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء غير صحيحة.

موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر سيتم يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، وهو الموعد المحدد للإيداع في مختلف البنوك السعودية. وأكدت الوزارة أن الصرف يشمل فقط من تمت الموافقة على أهليتهم وفق شروط الدعم الإضافي المؤقت الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

حقيقة توقف الدعم الإضافي وزيادة معاش العائل

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول إيقاف الدعم الإضافي بعد دفعة نوفمبر، وزيادة معاش العائل بمقدار 1000 ريال بأمر ملكي. لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأخبار، مؤكدةً عدم صدور أي أوامر ملكية جديدة تتعلق بتغييرات في برنامج حساب المواطن منذ نوفمبر 2023، حيث جاء الأمر الملكي حينها بتمديد صرف الدعم الإضافي المؤقت لمدة عام.

قيمة الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين

وفقًا لبرنامج حساب المواطن، تبلغ قيمة الدعم الإضافي المؤقت كما يلي: