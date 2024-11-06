انت الأن تتابع خبر أمانة جدة تبدأ بيع مخطط السعيد: تعرف على كافة التفاصيل والشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلقت أمانة جدة عن بدء بيع مخطط السعيد (رقم 290/ب) في حي الرحمانية شمال شرق المدينة باستخدام تقنية جديدة في المزايدة العامة الرقمية، وهي خطوة تطبق للمرة الأولى. يستمر المزاد لمدة 30 يوما بدءًا من 5 نوفمبر 2024، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على طرح الأراضي للبيع.

وفي تعليقه على هذه الخطوة

قال المهندس ناصر المتعب، وكيل الأمين للتعمير، إن هذه المبادرة تعكس حرص الأمانة على تبسيط الإجراءات وفتح الفرص أمام المواطنين لامتلاك الأراضي السكنية بشكل سهل وشفاف.

استخدام التكنولوجيا لتسهيل بيع الأراضي السكنية

هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في استخدام التكنولوجيا لبيع المخططات السكنية في جدة، حيث سيتمكن المواطنون من المشاركة في المزايدة عبر الإنترنت بكل سهولة وشفافية. الهدف من هذه المبادرة هو توسيع الفرص و توفير بيئة آمنة للشراء، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المزاد من أي مكان عبر البوابة الرقمية.

كيفية المشاركة في المزاد

يمكن للمواطنين الراغبين في شراء الأراضي السكنية في مخطط السعيد زيارة بوابة الخدمات الرقمية لأمانة جدة للتسجيل في المزايدة. يتعين على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الخدمات الرقمية.

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

التوجه إلى رابط منصة مزايدة بيع مخطط السعيد واختيار القطعة السكنية المرغوبة.

تقديم عرض الشراء بعد التأكد من التفاصيل وتأكيدها.

شروط المشاركة في المزاد

وضعت أمانة جدة مجموعة من الشروط للمشاركة في المزايدة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الهوية الوطنية السعودية.

لا يُسمح للمؤسسات والشركات بالمشاركة.

يجب على المتقدم رفع مستندات معتمدة عبر النظام الإلكتروني، إلى جانب توقيع إلكتروني على جميع المستندات والشروط المطلوبة.

ضمان بنكي بنسبة 5% من قيمة العرض الإلكتروني، ويجب أن يكون الضمان ساريًا لمدة 90 يومًا لضمان الجدية في التقديم.

معلومات عن مخطط السعيد