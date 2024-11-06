انت الأن تتابع خبر سعر 1000 ريال سعودي امام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزايدت عمليات البحث مؤخرا حول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث يرغب الكثير من المقيمين في المملكة في معرفة آخر تحديث لسعر الصرف، سواء لعمليات الشراء أو البيع. وفيما يلي تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف الأسواق.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

كما هو معتاد يختلف سعر الريال السعودي بين البنوك والسوق الموازية بنسبة بسيطة، كما يلي:

سعر الريال في السوق الموازية: للشراء: 12.87 جنيه للبيع: 13.14 جنيه

سعر الريال في البنك المركزي: للشراء: 12.98 جنيه للبيع: 12.98 جنيه

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري

5 ريال سعودي = 64 جنيه مصري

10 ريال سعودي = 129 جنيه مصري

25 ريال سعودي = 322 جنيه مصري

50 ريال سعودي = 644 جنيه مصري

100 ريال سعودي = 1.287 جنيه مصري

500 ريال سعودي = 6.435 جنيه مصري

1000 ريال سعودي = 12.870 جنيه مصري