نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن لشهر نوفمبر 1446- في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التكهنات المتداولة حول صدور قرار ملكي يقضي بصرف راتبين للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن هذه الأنباء غير صحيحة. حيث سيتم صرف الدعم الشهري المعتاد للمستفيدين من البرنامج دون أي زيادة إضافية. ومن المقرر أن يتم إيداع دفعة نوفمبر، والتي تحمل رقم 84، في حسابات المستفيدين بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية، سيتم تقديم أو تأخير الصرف بيوم واحد لضمان استلام المستفيدين لدعمهم الشهري.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أهلية الدفعة 84، وذلك من خلال الموقع الرسمي للبرنامج. يمكن للمستفيدين التحقق من حالة الأهلية عبر خطوات بسيطة تشمل الدخول إلى حسابهم الشخصي، ثم اختيار "دراسة الأهلية" لمراجعة حالة الطلب. وفي حال كان المستفيد غير مؤهل، يتيح البرنامج تقديم اعتراض خلال 90 يومًا بعد تحديث البيانات، مما يعزز من فرص استحقاق الدعم عند تصحيح المعلومات.