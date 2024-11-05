وفاة جندي أمريكي متأثرا بإصابته في عملية الرصيف البحري بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أعلن الجيش الأمريكي، وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية، أثناء دعم رصيف الجيش قبالة ساحل قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وأُصيب الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرًا من الجيش، بإصابات خطيرة في مايو، أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان له أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى، وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

وأُصيب ثلاثة جنود أمريكيين خلال مهمة الرصيف، لكن الاثنين الآخرين أُصيبا بجروح طفيفة وعادا إلى الخدمة.

وأنهى الجيش الأمريكي عملياته على الرصيف في يوليو، بعد أشهر من إعلان بايدن عن خطط لإقامة الرصيف لتسليم مساعدات لغزة بعد ظهور بوادر مجاعة في القطاع.

وشارك في مهمة الرصيف البحري ألف عسكري أمريكي، وقد سلم قدرًا ضئيلًا من المساعدات المنشودة، بعدما واجه منذ البداية سوء الحظ وسوء التقدير بما في ذلك حرائق وسوء الأحوال الجوية ومخاطر على الشاطئ، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.