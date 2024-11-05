هانزي فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريد ستار

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريد ستار الصربي، غداً الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استمرار غياب كلاً من إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، مارك بيرنال، رونالد أراوخو، تير شتيجن بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أسترالاجا، فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتن، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، سيرجي دومينجيز، هيكتور فورت، جول كوندي.

وسط الملعب: جافي، بيدري، دي يونج، بابلو توري، فيرمين لوبيز، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: رافينيا، أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، باو فيكتور.

ويحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد فوزه على يونج بويز وبايرن ميونخ فيما خسر أمام موناكو، بينما ريد ستار في المركز 33 بدون أي نقطة، بعد خسارته للمباريات الثلاث الماضية.