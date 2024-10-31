شكرا لاهتمامك لمعرفة “absher.sa” رابط نتائج القبول الموحد من خلال منصة أبشر توظيف.. ما هي مجالات القبول في وزارة الداخلية 1446 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتزايد البحث حول الحصول علي رابط نتائج القبول الموحد، حيث قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية عن نتائج القبول الموحد للعمل في مختلف مجالات وزارة الداخلية، ويعد من أكثر الموضوعات التي تصدرت تريند البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، وسوف نتناول المر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز.

رابط نتائج القبول الموحد

يكثر البحث عن رابط نتائج القبول الموحد عبر محركات البحث الرائجة، حيث تشمل الوظائف: (المديرية العامة للدفاع المدني، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة للجوازات، والقوات الخاصة للأمن البيئي) للرتبتين (وكيل رقيب – جندي) للرجال، وأكدت على أهمية قيام جميع المتقدمين بالاستعلام عن النتائج، وتساهم أبشر في تقليل الوقت والجهد، سواء للمتقدمين أو للإدارات المختصة بوزارة الداخلية، حيث يتم اجراء جميع الإجراءات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الزيارات الشخصية، وتكون الخطوات كما الاتى:

عليك القيام أيها المستعلم بالدخول إلى منصة أبشر توظيف. عليك القيام أيها المستعلم باختيار “نتائج القبول” من قائمة الخدمات المتوفرة. عليك القيام أيها المستعلم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في الأماكن المخصصة لذلك. عليك القيام أيها المستعلم بالضغط على “إظهار النتيجة” لمعرفة حالة الطلب.

مجالات القبول في وزارة الداخلية 1446

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز مجالات القبول في وزارة الداخلية 1446 كما الاتى من خلال السطور القادمة:

وفقا لمجالات القبول: الأمن العام.

وفقا لمجالات القبول: مكافحة المخدرات

وفقا لمجالات القبول: الدفاع المدني

وفقا لمجالات القبول : الجوازات

وفقا لمجالات القبول: القوات الخاصة للأمن البيئي

شروط القبول الموحد 1446