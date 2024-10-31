شكرا لاهتمامك لمعرفة حقيقة تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية وخطوات الاستعلام على فترة تخفيض مخالفات المرور والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتزايد حقيقة تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية، حيث قد أعلنت إدارة المرور عن مبادرة جديدة تحمل شعار “تخفيض المخالفات المرورية” خلال الأيام الماضية، ومن المقرر انتهائها في يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 لمساعدة كافة المواطنين الذين لا يملكون القدرة على سداد قيمة المخالفات المرورية، لذلك يأمل المواطنون في تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية، وسوف نتناول الأمر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرا نيوز.

حقيقة تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية

يتسأل الكثير عن حقيقة تمديد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية عبر محركات البحث الرائجة، حيث قد انتشرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول تمديد فترة انتهاء هذه المبادرة ليتمكن كافة المواطنون من سداد المخالفات المرورية ضمن هذه المبادرة، وهذا في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى الوزارة السعودية في تحقيقها، حتى ينعم المواطنون بحياة كريمة، ولا يعاني المواطن السعودي أو الغير سعودي القائم على الأراضي السعودية من أية ضغوطات، ولقد أكدت إدارة المرور على انتهاء مدة المبادرة من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، وان ما تم تداوله من أخبار حول تمديد فترة المبادرة ليس له أساس من الصحة.

خطوات الاستعلام على فترة تخفيض مخالفات المرور

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز خطوات الاستعلام على فترة تخفيض مخالفات المرور كما الاتى من خلال السطور القادمة:

ان تقوم بالدخول إلى منصة أبشر من خلال الضغط على الرابط المخصص. ان تقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة، والتأكد من كتابتها بدقة. ان تقوم بالضغط على زر “الاستعلام عن المخالفات”. ان تقوم بالنقر على “خدمة الأفراد”. ان تقوم بالضغط على زر “خدماتي”. ان تقوم بتحديد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. ان تقوم بالنقر على زر “الاستعلام”.

شروط الاستفادة من مبادرة تخفيض المخالفات المرورية