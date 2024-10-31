شكرا لاهتمامك لمعرفة الجنيه الذهب بكام؟.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بأسواق المال السعودية في منتصف اليوم.. عيار 24 يخالف التوقعات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

في منتصف يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، شهدت أسواق المال السعودية تغييرات جديدة في أسعار الذهب، حيث استمر المعدن الأصفر في تقلباته بين الارتفاع والانخفاض، ويعتبر الذهب أحد أهم الأصول التي يسعى المواطنون لامتلاكها، سواء كان الهدف من ذلك الزينة أو الاحتفاظ بقيمة الأموال، نظرا لدوره الكبير في الحفاظ على الثروة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، في منصف اليوم، ومن خلال هذا الصدد، نعرض لكم أحدث الأسعار التي سجلها الذهب في السوق السعودي.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

في منتصف تعاملات اليوم، أظهرت أسعار الذهب في المملكة ارتفاعا ملحوظا،حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا، حوالي 293.78 ريال سعودي، ما يعادل 78.34 دولار أمريكي، أما جرام الذهب عيار 24، فقد سجل حوالي 335.75 ريال سعودي، وفيما يلي بعض أسعار العيارات الأخرى:

عيار 22: 307.77 ريال سعودي

عيار 18: 251.81 ريال سعودي

عيار 14: 195.85 ريال سعودي

عيار 12: 167.75 ريال سعودي

كما سجلت الأونصة بالريال السعودي حوالي 10434.75 ريال، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2348.50 ريال، وبالنسبة لسعر الأونصة بالدولار، فقد سجل حوالي 2785 ريال.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، ومن أبرزها: