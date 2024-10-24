انت الأن تتابع خبر النصر يحقق فوزاً غالياً على استقلال طهران بفضل لابورت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي النصر السعودي فوزاً غالياً على نادي استقلال طهران بهدف دون رد،في المباراة التي أقيمت بينهم في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكأس النخبة.

سجل هدف اللقاء الوحيد مدافعه الإسباني إيمريك لابورت في الدقيقة ٨٢ من عمر اللقاء.

بدأ اللقاء في البداية في انحصار اللعب في وسط الملعب دون أدنى خطورة على المرميين،وحتي الدقيقة ١٧ شهدت أول هجمة خطيرة لصالح النصر عندما سدد اللاعب نواف البوشل كرة قوية من على يمين منطقة الجزاء ولكن حارس الفريق الإيراني تصدى لها بثبات،وفي الدقيقة ٢١ هدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد مرمى الخصم عندما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وحاول النصر البحث عن هدف في الشوط الأول،حيث شهدت الدقيقة ٣٢ تسديدة قوية من أوتافيو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الاستقلال بنجاح،ورد الفريق الإيراني بهجمة في الدقيقة ٣٦ عن طريق لاعبه جلال الدين مشاريبوف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت مرمى النصر،لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني حاول كلا الفريقين من إحراز هدف واستغلال الفرص حتى جاء الفرج في ٨٢ بعد كرة عرضية على رأس رونالدو سددها بقوة ولكن تصدى لها حارس الفريق الإيراني لتردد إلى لابورت الذي يسدد برأسه هو أيضاً محرزاً الهدف الأول للعالمي.

وكاد النصر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٨٨ عن طريق لاعبه جاسوفا بعدما تلقي عرضية مميزة من زميله أوتافيو داخل منطقة الجزاء سددها بقوة ولكنها ارتطمت بالقائم،لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف دون رد.

وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده من إلي النقطة السابعة في المركز الرابع بينما يظل استقلال طهران في المركز السابع برصيد ٣ نقاط.