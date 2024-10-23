نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد السعودية تحذر من طقس شديد: أمطار وصواعق ورياح قوية في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن توقعات الطقس في بعض المناطق، حيث يتوقع أن تشهد عدة أجزاء من البلاد تقلبات جوية تشمل أمطارًا غزيرة، صواعق رعدية، ورياح نشطة. وأفاد المركز أن التحذير ذو اللون الأصفر يمتد حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، 24 أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن هذه الحالة الجوية قد تؤثر على أجزاء من المناطق الشرقية ومدينة الرياض.

تفاصيل التحذير من الطقس

نشر المركز الوطني للأرصاد هذا التحذير يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية قد تستمر حتى صباح اليوم التالي. وأوضح أن بعض مناطق المملكة، وخاصة في المنطقة الشرقية، ستشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة، تصحبها رياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.

المناطق المتأثرة بالطقس السيئ

وفقًا لما أعلنه المركز، فإن أجزاء من المنطقة الشرقية، بما في ذلك النعيرية، قرية العليا، والخفجي، ستكون من بين المناطق الأكثر تأثرًا بهذه الحالة الجوية. كما ستشهد بعض مناطق الرياض مثل حوطة بني تميم، الخرج، الدلم، والحريق، أحوالًا جوية غير مستقرة تتمثل في إثارة الأتربة والرياح النشطة التي قد تعيق الرؤية.

الظواهر الجوية المتوقعة

تتوقع الأرصاد أن تصاحب الأمطار في المنطقة الشرقية ظواهر جوية صعبة مثل الصواعق الرعدية والرياح القوية، مما قد يتسبب في تقليل مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير. كما أن هذه الظروف قد تؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض الأوقات، ما يزيد من خطر التنقل في هذه المناطق.

أما في منطقة الرياض، فإن الحالة الجوية ستتسم بإثارة الغبار والأتربة بفعل الرياح النشطة، مما سيؤثر على الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. وتأتي هذه الظواهر كجزء من تقلبات الطقس التي تشهدها المملكة في هذا الوقت من العام.

دعوات لتوخي الحذر

في ضوء هذه التحذيرات، حث المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين على توخي الحذر، خاصة عند التنقل في المناطق المتأثرة بالرياح والأمطار. ودعا إلى ضرورة متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس عبر القنوات الرسمية، وتجنب الخروج غير الضروري في الأوقات التي تشهد ذروة الأحوال الجوية السيئة.

التوقعات القادمة

يتوقع أن تشهد المملكة استمرارًا في التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تعرض مناطق أخرى لعواصف رعدية وأمطار غزيرة. ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الجهات المعنية على ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذه التقلبات الجوية.

من المهم أن يتابع الجميع التطورات أولًا بأول، واتباع التعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد لتجنب المخاطر المتعلقة بالطقس السيئ المتوقع في الأيام القادمة.