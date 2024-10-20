نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى صحة الافتراضي يستعرض أحدث مجالات الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن ملتقى الصحة العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُشارك مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يُقام برعاية وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024.

وتأتي مشاركة مستشفى صحة الافتراضي عبر جناح الابتكار، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالابتكار واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، حيث تشمل المشاركة مسار الممر التفاعلي لاستعراض خدمات مستشفى صحة الافتراضي، وخدمة المرشد الصحي الافتراضي، الذي سيتم من خلاله توزيع نحو 1000 جهاز قابل للارتداء لمتابعة صحة المستفيدين، وكذلك ركن الحلول التفاعلية في عدة مجالات طبية، الذي سيستعرض 5 حلول صحية، وركن البيئة الآمنة الحاضنة للابتكار الصحي (Sandbox) ومركز الابتكار، وركن العلاج بالفن لاستكشاف تأثير الفن على الصحة النفسية، إضافةً إلى الجلسات النقاشية مع الخبراء عبر الطاولة المستديرة.

وتتضمن المشاركة عرض مجموعة من الخدمات الصحية باستخدام أسلوب المحاكاة، حيث سيتم استعراض خدمة الرعاية الحرجة، والسكتة الدماغية الافتراضية، وتخطيط كهربية الدماغ الافتراضية، بالإضافة إلى خدمات القلب، وخدمة كبار السن والشيخوخة، واستعراض العديد من قصص النجاح الملهمة حول الخدمات الصحية الافتراضية المتعددة، التي تشمل خدمة الأشعة، والأورام، والصحة النفسية، والعناية الحرجة، والتأهيل، مما يعكس ريادة مستشفى صحة الافتراضي في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تفاعلية حول العلاج بالفن والتفكير التصميمي.

كما تتضمن المشاركة تخريج الدفعة الثانية من البيئة الآمنة الحاضنة للابتكارات الصحية (Sandbox) بحضور معالي نائب الوزير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، حيث سيصدر 12 حلًا في مجالات الابتكار الصحي، كما سيُوقع نحو 10 مذكرات تعاون من عدة جهات، وسيتضمن الجناح الإعلان عن مجموعة من المنجزات المهمة التي حققها المستشفى في الآونة الأخيرة.

يُذكر أن مشاركة مستشفى صحة الافتراضي في ملتقى الصحة العالمي تأتي لتسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية، من خلال توظيف الابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية واستخدام أحدث تقنيات الطب الاتصالي، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي ضمن رؤية 2030 في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية حيث يعد مستشفى الصحة الافتراضي الأكبر عالميًا من ناحية عدد المستشفيات المرتبطة به، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يستخدم التقنيات الأحدث في مجال الرعاية الصحية الافتراضية، بما يُسهم في تعزز ثقافة الطب الاتصالي في الجهات الصحية المرتبطة به، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية للمستفيدين، وفقًا لأعلى المعايير المتبعة عالميًا