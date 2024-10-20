نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وخطوات التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الآونة الأخيرة، تصدرت أخبار حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر محركات البحث، حيث تُعد هذه المنحة واحدة من أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية للنساء غير العاملات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. يستفيد من هذه المنحة العديد من الفئات، مثل الأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة. وفيما يلي التفاصيل حول حقيقة زيادة المنحة وخطوات التقديم.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

انتشرت أخبار كثيرة تتحدث عن زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت، إلا أن وزارة المالية الجزائرية نفت هذه الأخبار وأكدت أن مبلغ المنحة ما زال ثابتًا عند 8000 دينار جزائري، ولم يُعلن عن أي زيادات جديدة في الوقت الحالي. ورغم ذلك، لا تزال فرصة التسجيل متاحة عبر الإنترنت، وفق الخطوات الموضحة أدناه.

خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

للتقديم على المنحة إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل (anem.dz):

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات المطلوبة. الضغط على أيقونة "منحة البطالة". ملء جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. اختيار الولاية التابعة للمتقدمة. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على زر إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024