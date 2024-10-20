عاجل -التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1446 في السعودية: الشروط والخطوات المطلوبة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية للعام 1446، وهي فرصة ذهبية للرجال والنساء الراغبين في الانضمام إلى السلك العسكري. هذه الوظائف متاحة لحاملي شهادة البكالوريوس والشهادات الثانوية أو ما يعادلها. كما أطلقت الوزارة رابطًا إلكترونيًا لتسهيل عملية التسجيل على الرتب المختلفة، ابتداءً من رتبة "رقيب" وحتى "جندي". وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل الخطوات والشروط اللازمة للتقديم على هذه الوظائف.

خطوات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1446

للتسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1446، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الرابط الرسمي للوزارة tajnid.mod.gov.sa:

الدخول إلى منصة القبول الموحد: ابدأ بزيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع.

تسجيل الدخول: قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب إنشاء حساب جديد.

اختيار الوظيفة: بعد تسجيل الدخول، اختر الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك الأكاديمية والشهادة التي تمتلكها.

مراجعة الشروط والموافقة عليها: تأكد من مراجعة جميع الشروط والإرشادات الخاصة بالوظيفة قبل الموافقة عليها.

تعبئة استمارة التقديم: أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وأرفق الوثائق اللازمة، مثل الشهادات والهوية الوطنية.

تقديم الطلب: في النهاية، انقر على "تقديم" لإرسال طلبك.

شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1446

يتعين على المتقدمين الالتزام بالشروط والمعايير التي حددتها وزارة الدفاع لضمان قبول طلباتهم، وهي كما يلي:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الشرط المتعلق بالزواج: في حال كان المتقدم متزوجًا، يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

اللياقة البدنية والصحية: يشترط أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية والصحية المطلوبة. الحد الأدنى للطول للنساء هو 155 سم.

المؤهلات الدراسية: يجب أن تتوافق الشهادات الدراسية مع الوظيفة المتقدم لها.

السمعة الجيدة: يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون لديه سوابق جنائية.

عدم الفصل من وظيفة عسكرية سابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد فُصل من أي وظيفة عسكرية سابقة.

اجتياز امتحانات القبول: يجب النجاح في جميع الاختبارات الخاصة بالقبول التي تحددها الوزارة.

سريان الهوية الوطنية: يشترط أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

اجتياز الفحوصات الطبية: يتوجب اجتياز الفحوصات الطبية التي تفرضها وزارة الدفاع لضمان القبول.

تقديم الوثائق المطلوبة: يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية لعام 1446 هو فرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة. من خلال اتباع الخطوات المحددة والالتزام بالشروط، يمكن للمتقدمين زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مناسبة تلبي طموحاتهم المهنية.