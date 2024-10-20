نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - من المركز الوطني للأرصاد: ضباب كثيف وأمطار تضرب المنطقة الشرقية والرياض.. احتمالية تعليق الدراسة واردة! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا عاجلًا بسبب تشكّل ضباب كثيف يغطي المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية ويشكل خطرًا على سائقي السيارات. هذا الوضع أثار تساؤلات حول إمكانية تعليق الدراسة غدًا في المناطق المتأثرة، وتشمل المنطقة الشرقية والرياض. إليكم التفاصيل الكاملة حول الحالة الجوية وتحذيرات الأرصاد.

تحذير من المستوى الأحمر على المنطقة الشرقية والرياض

رفع المركز الوطني للأرصاد حالة التحذير إلى "الإنذار الأحمر" بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة. الضباب الكثيف سيغطي المنطقة الشرقية، بما فيها الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، ورأس تنورة. يُتوقع أن يستمر هذا الضباب لمدة 14 ساعة، بدءًا من الساعة 11 مساءً وحتى 9 صباحًا. هذا التحذير يأتي بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار، مما يزيد من صعوبة التنقل ويشكل خطورة على السلامة العامة.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد

الضباب الكثيف قد يؤدي إلى انعدام شبه كامل للرؤية، مما يعيق حركة المرور ويؤثر على الرحلات الجوية والبرية. لذلك، ينصح المركز السائقين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، مثل:

تشغيل أضواء الضباب الأمامية والخلفية.

زيادة المسافة بين المركبات لتجنب الحوادث.

استخدام إشارات الانعطاف بوضوح.

متابعة نشرات الطقس للحصول على أحدث المستجدات.

هل سيتم تعليق الدراسة؟

نظرًا لتوقعات الأحوال الجوية السيئة في المنطقة الشرقية والرياض، هناك احتمال كبير لتعليق الدراسة في المدارس والجامعات غدًا. حتى الآن، لم تصدر الإدارات التعليمية قرارًا رسميًا، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن تحويل الدراسة عن بُعد في حالة استمرار الظروف الجوية. سنوافيكم بآخر التطورات فور صدورها.