عاجل - تفاصيل صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 وشروط التقديم عبر موقع سكني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن موعد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 1446، وذلك بعد انتشار شائعات عن تغيير الموعد. الوزارة أكدت أن صرف المستحقات سيتم في موعده المحدد دون أي تأخير، وهو ما زاد من عمليات البحث للتأكد من التفاصيل. في هذا التقرير، نقدم لكم الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 1446

أكدت وزارة الموارد البشرية أن صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور سيتم في يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر ميلاديًا، بعد تقديمه ليوم واحد نتيجة تزامن الموعد الأصلي مع عطلة نهاية الأسبوع. حيث سيكون اليوم الأول من نوفمبر هو الموعد الفعلي للصرف، وتم اتخاذ هذا الإجراء لتجنب أي تأخير في عملية الصرف.

كما تستعد الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن نتائج أهلية المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المستحقات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور