نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان مستجدات المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأربعاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لوزير خارجية إيران والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله العنزي، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.