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الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة

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أحمد جودة - القاهرة - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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