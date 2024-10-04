شاهد بالفيديو : الشيخ السديس يعلق على تعيين الأئمة الجدد بالحرمين الشريفين

انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو : الشيخ السديس يعلق على تعيين الأئمة الجدد بالحرمين الشريفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز دور الحرمين الشريفين في نشر القيم الإسلامية، أعلن معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن ترحيبه بتعيين أئمة جدد في الحرمين.

تأتي هذه الأوامر الملكية في إطار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للمنظومة الدينية، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الوسطية والتسامح. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا التعيين وأثره على العمل الديني في الحرمين الشريفين.

أشاد معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمنظومة الدينية في الحرمين، وذلك بعد صدور أوامر ملكية بتعيين أئمة جدد. هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الحرمين الشريفين.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية، أكد الشيخ السديس أن هذه التعيينات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمسجدين، مشددًا على أهمية أن يكون الأئمة على قدر المسؤولية لتبليغ رسالة الإسلام للعالم. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الوسطية والتسامح من خلال العمل الديني في الحرمين، مما يسهم في تطوير الدور الديني للحرمين الشريفين.

كما عبر الشيخ السديس عن ترحيبه بالأوامر الملكية، معتبرًا أن تعيين الأئمة الأكفاء يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للزوار. تسعى المملكة حاليًا لتطوير العمل الديني وإبراز دوره، من خلال تقديم معلومات دينية معتدلة وغير متطرفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يمكنكم مشاهدة الفيديو للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.