نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مواجهات غدًا في ثاني أيام الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل غدًا منافسات الجولة السادسة في يومها الثاني من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، بـ 3 مواجهات في كل من الدمام والرياض وخميس مشيط، تجمع بين الخليج والخلود، الرياض والقادسية، ضمك والشباب.

فعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف الخليج نظيره الخلود، حيث يتطلع الخليج لتحقيق الفوز في المباراة والعودة لسكة الانتصارات بعد أن تلقى الخسارة من أمام الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين وأمام الاتحاد في الجولة الماضية من منافسات الدوري، ويملك الخليج 4 نقاط في رصيده محتلًا بها المرتبة الـ 14، في المقابل يسعى الخلود الذي يمتلك الرصيد النقطي ذاته في المرتبة الـ 12 في سلم ترتيب الدوري إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تلقيه للخسارة من نظيره الهلال في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية، يحل القادسية ضيفًا ثقيلًا على الرياض في المباراة التي ستقام بينهما على مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وهزيمة وحيدة أمام الشباب، بينما يحتل الرياض المركز 10 برصيد 7 نقاط، حققها من الانتصار في مباراتين، والتعادل في مباراة وحيدة والخسارة في مباراتين.

ويستضيف ضمك على ملعبه بخميس مشيط نظيره الشباب في المباراة الثالثة في هذا اليوم، ويمتلك ضمك في رصيده 3 نقاط في المرتبة الـ 17، بينما يحتل الشباب المرتبة الثالثة بـ 12 نقطة، ويأمل الشباب في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، في حين يأمل ضمك في تحقيق النقاط الثلاث بعد الخساره في الجولتين الماضية، مستغلًا عامل الأرض والجمهور