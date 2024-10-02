نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مهرجان ظفار الدولي للمسرح بصلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى بمدينة صلالة، الذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان والجمعية العُمانية للمسرح، ويستمر حتى الـ 9 من أكتوبر الجاري.

ويضم المهرجان 35 عرضًا مسرحيًّا بمشاركة 350 فنانًا وفنانة من 50 دولة، يتنافسون على جوائز المهرجان من خلال ستة مسارات مسرحية تضم مجموعة من العروض المسرحية العُمانية والعربية والدولية.

وتشهد فعاليات المهرجان تنظيم 3 حلقات تدريبية مسرحية تستهدف شباب المسرح ينفذها عدد من خبراء الفنون المسرحية بالعالم وهي البرنامج التدريبي "التمثيل المسرحي"، وبرنامج "الارتجال المسرحي" إضافة إلى برنامج "الإخراج المسرحي".

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة المسرحية على مستوى سلطنة عُمان وتكاملها مع الثقافة المسرحية العالمية إلى جانب دعم وتعزيز السياحة المتخصصة من خلال استضافة الفرق المسرحية من مختلف أنحاء العالم فضلًا عن التبادل المعرفي والثقافي والفني في مجالات العمل المسرحي