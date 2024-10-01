نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض إنترسك السعودية يقيم مؤتمري "أمن المستقبل" و"السلامة من الحرائق وتقنياتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام معرض إنترسك السعودية بنسخته الـ (6) جلسات حوارية في "مؤتمر السلامة من الحرائق وتقنياتها"، و"مؤتمر أمن المستقبل" بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات الإطفاء والأمن والسلامة من داخل وخارج المملكة، الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي.

وافتتح مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، مؤتمر "السلامة من الحرائق وتقنياتها"، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة لمناقشة التحديات وأهم الدراسات في مجال السلامة واستدامتها، ومستجدات النظم واللوائح للوقاية من الحرائق وتقنياتها، والتكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة حالات الطوارئ.

وتناقش جلسات المؤتمر، متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي لضمان السلامة والصحة العامة، وأحدث التقنيات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي للكشف الحرائق، وتعزيز الوعي للوقاية منها، وطرق التعامل مع حرائق المركبات الكهربائية والسيطرة عليها وإخمادها