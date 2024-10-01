نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين الشرقية يطلع على أعمال برنامج تحسين المشهد الحضري بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري؛ لمعالجة وإزالة مظاهر التشوه البصري، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، والوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات، وممثلي الجهات ذات العلاقة، وذلك بمقر الأمانة.

وأكد معاليه خلال الاجتماع، المحافظة على أعلى معايير جودة تنفيذ مبادرات تحسين المشهد البصري، مشيرًا إلى سعي الأمانة في تكثيف الجولات لاستخراج شهادات الامتثال للمباني المستهدفة، لتحقيق أعلى مستويات للامتثال.

واطلع المهندس الجبير على أعمال غرفة عمليات تحسين المشهد البصري الذي تضمن الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، التي تضمنت رصد التشوهات البشرية في المناطق ذات الأولوية، من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2024، والملاحظات، ونسب الإنجاز في إغلاق الملاحظات.

كما تضمن العرض التغطية الرقابية في البلديات للرصد ببلدي لنس، إضافة إلى طلبات إصدار شهادة امتثال المباني، حيث تم إصدار 5535 شهادة امتثال لمباني قائمة، وتخلل العرض التوزيع الجغرافي لشهادات امتثال المباني في المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التصاميم العمرانية لهوية المنطقة الشرقية، مع استعراض أمثلة لتطبيقها، مثل مكونات الشارع، حيث تشمل الهوية ثلاث هويات، وهي الساحل الشرقي، واحة القطيف ونجد الشرقي.

وناقش معالي أمين الشرقية إعادة تصميم مبنى بلدية القرية العليا، مع عرض نماذج وصور حية تم تجسيدها في القرية العليا.

واختتم الاجتماع باستعراض تقرير بلاغات التشوه البصري من تاريخ 01 /01/ 2024 وحتى 28 /09/ 2024، ونسب الإنجاز لتلك الفترة