نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني.. مواعيد الصرف وخطوات الحصول عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد برنامج الدعم السكني من أبرز المبادرات الحكومية التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم المساعدة للمواطنين الذين يستوفون الشروط التي تحددها الوزارة، مما يتيح لهم فرصة الحصول على السكن المناسب.

مواعيد صرف الدعم السكني بالمملكة

ويعزز هذا البرنامج الاستقرار الاقتصادي للمستفيدين من خلال تمكينهم من امتلاك منزل. تقوم الوزارة بصرف الدعم بشكل شهري، حيث تُودع المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية عادةً في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، على الرغم من إمكانية تعديل الموعد بسبب الإجازات الرسمية.

شروط الحصول على الدعم السكني

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتقديم الدعم السكني للمواطنين عبر وضع مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، والتي تشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا عند التقديم.

ألا يكون المتقدم مالكًا لأي منزل أو عقارات.

ألا يكون قد حصل على دعم سكني سابق أو منح أراضي مجانية.

ألا يمتلك أي فرد من الأسرة عقارًا ذا قيمة مرتفعة.

أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الحد الأقصى المقرر للتسجيل في البرنامج.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل الدعم السكني بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: