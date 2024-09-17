نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام الدورة التمهيدية لمدربي رفع الأثقال بمشاركة 15 متدربًا ومتدربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الدورة التمهيدية لمدربي رفع الأثقال التي نظمها بالتعاون مع معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، واستمرت 5 أيام.

وشارك في الدورة، 15 متدربًا من مختلف مناطق المملكة، حيث حَاضَرَ فيها مدرب المنتخب السعودي لرفع الاثقال البارالمبي الدكتور ماهر عزت، فيما أشرف عليها من اتحاد اللعبة مهند حكمي.

واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية في أساليب ومنهجية رياضة رفع الأثقال والأخطاء الشائعة وطرق علاجها، وتناولت أهمية المدرب الكشاف ودوره في الاستقطاب والتطوير الرياضي ونشر الثقافة الصحيحة لرياضة رفع الأثقال، وشهدت في نهايتها مناقشة آليات وسبل تطوير الخطط الفنية للعبة، واستعراض إستراتيجية الاتحاد السعودي للّعبة في نشر هذه الرياضة والحفاظ على الرياضيين من الإصابات