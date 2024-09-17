نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدمو الرعاية الصحية يشيدون بتجارب المحاكاة السريرية المتقدمة في أسبوع المحاكاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع المحاكاة السريرية الذي ينظمه مركز الرياض للمحاكاة السريرية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مشاركة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية، الذين أبدوا إعجابهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في تعزيز المهارات السريرية وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وأوضح المشاركون أن الفعالية قدمت لهم فرصة للتفاعل مع تجارب محاكاة سريرية مبتكرة تعكس أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن ورش العمل التي أُقيمت على هامش الفعالية أسهمت في تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدرتهم على التعامل مع سيناريوهات صحية معقدة.

وتضمنت الفعاليات، ورشة عمل متخصصة حول فن "المولاج"، المتمثل في فن يستخدم لمحاكاة الواقع الطبي وتجسيد حالات مرضية باستخدام أدوات وألوان تهدف إلى تقريب الواقع للمشاركين.

ويتيح "المولاج" للطلاب والممارسين الصحيين ممارسة الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية بكفاءة عالية وتقليل عامل الخطورة في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، كما أسهمت الورشة في رفع مستوى وعي المشاركين بأهمية هذا الأسلوب في تحسين مهاراتهم العملية والسريرية.

وأكد المتخصصون أن المعرض المصاحب للفعالية مثّل نافذة مثيرة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المحاكاة السريرية، حيث جرى عرض حلول تكنولوجية مبتكرة طُورت بالتعاون مع مراكز محاكاة وطنية ودولية، ما يعزز من جودة الرعاية الصحية في المملكة.

وثمّن الحاضرون الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، مؤكدين أن هذه الفعاليات تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع مستوى الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية.

يُذكر أن مركز الرياض للمحاكاة السريرية يعد من أبرز المراكز على مستوى المملكة والمنطقة، حيث يقدم تدريبًا عمليًا متقدمًا باستخدام أحدث أدوات المحاكاة الطبية لتعزيز التعليم الطبي وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي