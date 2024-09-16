انت الأن تتابع خبر ميدو ينبه الهلال من مخاطر عودة نيمار بسبب هذا السبب ! تفاصيل غير متوقعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حذر أحمد حسام "ميدو"، النجم السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، من التحديات التي قد تواجه فريق الهلال السعودي بسبب احتمالية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع الفريق.
ميدو ينبه الهلال من مخاطر عودة نيمار
- نيمار، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال في مرحلة التأهيل لتجهيزه للعودة إلى الملاعب. في تصريحات له عبر برنامج "دورينا غير"، أعرب ميدو عن قلقه من تأثير عودة نيمار على أداء الفريق الهلالي.
- وأشار ميدو إلى أن "الأزمة الحقيقية التي قد يواجهها الهلال تكمن في كيفية تكيف نيمار مع الفريق بعد إصابته". وأضاف: "المدرب جورجي جيسوس سيجد صعوبة في إدماج نيمار ضمن الخطط الفنية والتكتيكية المحددة للفريق، نظراً لاختلاف أسلوب لعب نيمار عن المتطلبات الحالية للفريق".
- وتابع ميدو قائلا: نيمار، كما رأينا خلال فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، كان يظهر أحيانا عدم التزام تكتيكي، حيث لا يبدي رد فعل مناسبا عندما يخسر الكرة وأوضح أن هذا قد يشكل مشكلة في ظل الطريقة التكتيكية الدقيقة التي يعتمدها جيسوس.
- رغم انتقاداته اعترف ميدو بقدرات نيمار الفنية الكبيرة، قائلا: "بلا شك، نيمار لاعب عظيم ويمتلك مهارات هائلة يمكن أن تكون حاسمة في المباريات. لكنه قد يواجه صعوبة في التكيف مع أسلوب جيسوس، مما قد يتسبب في تحديات للفريق".
- وفي ختام تصريحاته أشار ميدو إلى أن التحدي الرئيسي لجورجي جيسوس في الفترة القادمة سيكون في كيفية دمج نيمار ضمن المنظومة الحالية للهلال، وهذا سيتطلب جهدا كبيرا وتخطيطا دقيقا.