نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء لـ "مجموعة الـ 20" في البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية اليوم، في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة الـ20 المنعقد في مدينة فوز دو إيغواسو بجمهورية البرازيل الاتحادية، حيث رأس الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة.

وناقش الاجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًّا وإسهاماته بشكل ملموس في مواجهة التحديات البيئية وفرص الاستفادة من مجالات الفضاء العلمية والتقنية في معالجة هذه التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة الـ20 وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي في كلمته أن موضوع الاجتماع هذا العام (اقتصاد الفضاء وتغير المناخ.. التحديات والفرص) يعزز من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الفضاء في مواجهة التحديات البيئية العالمية وإسهاماته الكبيرة في تحسين جودة الحياة على كوكب الأرض.

وتوجه التميمي بالشكر لحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ممثلة برئيس وكالة الفضاء البرازيلية ماركو أنطونيو شامون على جهودهم في انعقاد الدورة الخامسة لهذا الاجتماع المهم، ولفت الانتباه إلى أن المملكة تشارك في تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًّا، إذ أنشأت الوكالة «مركز مستقبل الفضاء» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعمل كمحفز للتعاون الدولي والابتكار وخلق الفرص الاقتصادية في قطاع الفضاء، مؤكدًا إيمان المملكة بأن الاستثمار في الفضاء ضرورة لتقدم الإنسانية.

يُذكر أن انعقاد اجتماع قادة الفضاء يعد أحد مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة الـ20، التي أدرجته لأول مرة ضمن موضوعات جدول أعمال المجموعة، التي تسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون الفضائي بين الدول لتعظيم فوائد اقتصاد الفضاء وفوائد استخدام البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العالمية.