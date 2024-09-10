السعودية تذهل العالم .. اتفرج بالصور حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المُدُن في العالم

انت الأن تتابع خبرالسعودية تذهل العالم .. اتفرج بالصور حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المُدُن في العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حديقة الملك سلمان هي الوجهة القادمة لتعزيز الإنتاجية والإبداع والابتكار السعودي للأجيال القادمة، تم تطويرها لتصبح الرئة الخضراء للعاصمة السعودية الرياض .

فتكون وجهة مفعمة بالحياة والألوان

تمتد المساحات الخضراء فيها على مساحة تزيد على 16 كيلومتر تضم الفنون والثقافة والرياضة والترفيه والابتكار، وتحيط بها الطبيعة، كما ستكون مركزًا للتخطيط والابتكار والتعاون وخلق عالم جديد من الإمكانيات والتجارب.

وللتفاصيل أكثر فإن مشروع حديقة الملك سلمان هو أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف المساهمة في تقديم خيارات متنوعة رياضياً وثقافياً وفنياً وترفيهياً لسكان مدينة الرياض وزوَّارها، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي وصحّي، ورفع تصنيف الرياض عالميًا.

حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المُدُن في العالم

تقام حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز 16 كيلو مترًا مربعًا لتصبح أكبر حدائق المدن في العالم وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها، حيث تضم مناطق خضراء ممتدة وأكثر من مليون شجرة، وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 11.6 كيلومتر متر مربع، إضافة إلى المجمع الملكي للفنون والمسرح الوطني ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلو متر، ومنطقة “الوادي” التي تتوسط الحديقة ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية، وستُسهم الحديقة بدورٍ كبير في زيادة الغطاء النباتي في المنطقة ورفع مُعدّل نصيب الفرد من المساحات الخضراء ممّا ينعكس بشكل مُباشر وإيجابي على جودة البيئة والمناخ.

موقع مُميّز ومحوري

تتميز حديقة الملك سلمان بموقعها المحوري في مدينة الرياض الذي يرتبط بعدد من طرقها وشرايينها الرئيسية، وبمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام عبر خمس محطات على المسار الأخضر من قطار الرياض، و10 من محطات شبكة حافلات الرياض، مما يسهل الوصول إليها.

العناصر البيئية

مناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 9.3 مليون متر مربع تشمل حديقة بالطراز الإسلامي، وحدائق عمودية، وحديقة المتاهة الزراعية، ومحمية الطيور والفراشات.

حدائق متنوعة تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع.

مسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلو متر.

منطقة الوادي على مساحة 800 ألف متر مربع.

عناصر مائية متنوعة على مساحة 300 ألف متر مربع.

المجمع الملكي للفنون

يقام على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، يضم ما يلي:

المسرح الوطني بسعة 2500 مقعد.

5 مسارح مغلقة متنوعة الأحجام.

مسرح خارجي في الهواء الطلق يستوعب 8 آلاف مشاهد.

مجمع للسينما يضم 3 قاعات.

4 أكاديميات للفنون.

مركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

حديقة الملك سلمان بالأرقام:

اكثر من 16 كيلومتر مربع من مساحة الموقع الإجمالية

15,000 وحدة سكنية

2,225 غرفة فندقية

6 متاحف

أكثر من 20 ملعب رياضي

مسافة 30 دقيقة بالسيارة لـ 75٪ من سكان الرياض

11.6 كيلومتر مربع من المساحات الخضراء

250 كيلومتر مربع من مساحة التجزئة

390 كيلومتر مربع من مساحة المكاتب

مرافق ثقافية

7 متاحف متنوعة: متحف الطيران، ومتحف الفلك والفضاء، ومتحف النباتات، ومتحف العلوم، ومتحف العمارة، ومتحف الواقع الافتراضي. ساحات للاحتفالات موزعة على مساحة 40 ألف متر مربع. معالم وأيقونات فنية.

مرافق رياضية وترفيهية

ملعب الرويال جولف على مساحة 850 ألف متر مربع. مجمع رياضي على مساحة 50 ألف متر مربع. ملاعب الواقع الافتراضي. مركز القفز المظلي والمناطيد. مركز للفروسية. مسار للجري والدراجات الهوائية. عدد من المرافق الترفيهية من بينها: منطقة ألعاب ترفيهية تقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة للألعاب المائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركز للترفيه العائلي، وبرج وجسر المشاهدة.

مناطق رياضية

تكوينات مائية

مرافق خدمية

مركز الزوار

هو مركز تعريفي بيئي ثقافي يقام على مساحة 80 ألف متر مربع. يضم معروضات تفاعلية عن الحديقة، وصالات متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات، ومنطقة مخصصة لمشاتل الأشجار والنباتات ومناطق وساحات مفتوحة، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات.

ساحة المدخل الغربي ساحة المدخل الغربي

مرافق سكنية وفندقية

مجمعات للمباني السكنية توفّر 12 ألف وحدة سكنية متنوعة. 16 فندقاً توفر 2300 وحدة فندقية. مساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد عن 500 ألف متر مربع. مجمعات للمباني المكتبية تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع.

مرافق وخدمات عامة