حقيقة زيادة 1000 ريال سعودي في دفعة حساب المواطن سبتمبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن زيادة قدرها 1000 ريال سعودي في دفعة حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024. هذه الشائعات تداولها المواطنون بشكل واسع مع اقتراب موعد صرف الدعم الشهري، وربط البعض هذه الزيادة بالاحتفالات باليوم الوطني. إلا أن مثل هذه الأنباء قد تثير الكثير من التساؤلات حول مدى مصداقيتها، وهل تأتي هذه الأخبار من مصادر موثوقة أم أنها مجرد شائعات غير موثقة؟

حقيقة زيادة 1000 ريال سعودي في دفعة حساب المواطن

أوضحت خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن حقيقة الأخبار المتداولة حول زيادة 1000 ريال سعودي في دفعة شهر سبتمبر 2024. حيث نفت الخدمة تمامًا هذه الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقد أشارت إلى أن آخر زيادة في برنامج حساب المواطن كانت بأمر ملكي في العام الماضي، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع وزارة المالية. من ثم، تدعو خدمة المستفيدين المواطنين إلى عدم تداول مثل هذه الشائعات، والتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية فقط.

موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024

فيما يتعلق بموعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024، فإنه سيظل ثابتًا في العاشر من الشهر كما هو معتاد، وستكون الدفعة رقم 82. سيتم إيداع المبالغ في الحسابات صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، ولن يتغير هذا الموعد لأنه يوم عمل رسمي لا يتعارض مع عطلات نهاية الأسبوع أو أي استثناءات أخرى.