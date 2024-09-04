نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا: إيداع الدفعة 60 من دعم مربي الماشية في بعض الحسابات وتوضيحات حول تأخر الصرف في بعض البنوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم دعم مادي وعيني للعديد من الفئات ضمن خططها للنهضة الشاملة. ويعد برنامج دعم مربي الماشية من أبرز هذه البرامج، حيث يسهم في تطوير الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في المملكة. وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء إيداع دفعة الدعم الـ60 في حسابات بعض المستفيدين.

تفاصيل نزول دعم مربي الماشية

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال حسابها الرسمي بإيداع مبالغ الدعم المخصص لصغار مربي الماشية في الدفعة 60 في حسابات المستفيدين، حيث تم الصرف عبر مصرف الراجحي. كما أكدت الوزارة أن إيداع الدعم في باقي البنوك سيتم تدريجيًا حتى نهاية دوام عمل البنوك اليوم الأربعاء، الموافق 4 سبتمبر 2024.

قيمة دعم مربي الماشية لشهر سبتمبر

وفقًا للوزارة، تم تحديد مبلغ الدعم المستحق لشهر سبتمبر على النحو التالي:

8 ريالات لكل رأس من الماعز والضأن.

40 ريالًا لكل رأس من الإبل.

60 ريالًا لكل رأس من الأبقار.

شروط أهلية الحصول على الدعم

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروطًا يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، تشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة التنقل.

ألا يكون موظفًا في أي من القطاعات العامة أو الخاصة.

ألا يكون لديه إيقاف خدمات، أو مسجونًا، أو مقيمًا دائمًا خارج المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وأن يمتلك بطاقة صحية وحسابًا بنكيًا نشطًا.

الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة من الوزارة.

تقديم الطلب عبر وزارة المياه والزراعة.

طريقة التسجيل في برنامج صغار مربي الماشية

يمكن التسجيل في برنامج دعم الماشية باتباع الخطوات التالية: