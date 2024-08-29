مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التطوعي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي الثامن والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والذي أقيم خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس 2024م، بمشاركة 20 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وجرى خلال الحملة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات البصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان، إلى جانب تقديم برامج تعليمية للأطفال والبالغين، وتنمية مهارات الأطفال تحت شعار "أنا أستطيع"، استفاد منه 1.336 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.