انت الأن تتابع خبر تذبذب في السعر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من التغيرات في أسعار الذهب هذه الأيام بين الارتفاع والانخفاض،بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاع كبير في الفترة الماضية عادت إلى الإنخفاض ثم اليوم عادت مرة أخرى للارتفاع وهناك تذبذب كبير في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الخميس ٢٩ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الخميس ٢٩ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٣.٥٤ ريال سعودي و ٨٠.٩٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٨.٢٤ ريال سعودي و ٧٤.٢٠ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٥.٦٠ ريال سعودي و ٧٠.٨٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٧.٦٥ ريال سعودي و ٦٠.٧١ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٧.٠٦ ريال سعودي و ٤٧.٢٢ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٤٤١.١١ ريال سعودي و ٢٥١٧.٦٣ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٤٤٤.٨٦ ريال سعودي و ٢٥١٨.٦٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٣.٨٩ ريال سعودي و ٨٩.٠٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٦.٧٩ ريال سعودي ٢١٢.٤٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٧٨.٤١ ريال سعودي و ٤٢٠.٩١ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١٢٠.٣٩ ريال سعودي و ٨٣٢.١٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٩٨.٢٨ ريال سعودي و ١٦٥٢.٨٧ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٤٩.٧٣ ريال سعودي و ٦٧٩.٩٣ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٧١.١٥ ريال سعودي و ٧١٢.٣١ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٩١٣.٩٨ ريال سعودي و ٧٧٧.٠٦ دولار أميركي.